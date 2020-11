Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Transporters

NortheimNortheim (ots)

Hardegsen, Mühlenstraße, Sonntag, 01.11.2020, 20.30 Uhr - Montag, 02.11.2020, 11.50 Uhr

HEVENSEN (köh) - In der Nacht zu Montag kam es in der Mühlenstraße in Hevensen zu einer Fahrzeugkomplettentwendung.

Der geschädigte Halter hatte seinen weißen Peugeot Expert mit Einbecker Kennzeichen am Fahrbahnrand in Höhe der Mühlenstraße geparkt und stellte am nächsten Morgen den Diebstahl fest. Im Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge/ Maschinen im Wert von ca. 2.000 Euro. Der Wert des Peugeot wird auf ca. 5.00 Euro geschätzt.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Northeim unter 05551-70050 entgegen.

