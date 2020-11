Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußgängerin angefahren und geflüchtet- Polizei sucht Zeugen

NortheimNortheim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Montag, 02.11.2020, 19.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - Gestern Abend kam es auf dem Kaufland-Parkplatz zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau.

Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin parkte rückwärts mit ihrem Pkw aus einer Parklücke in Höhe des ehemaligen Haupteinganges der Fa. Kaufland aus und übersah dabei eine 36-jährige Fußgängerin. Die Northeimerin ging gemeinsam mit ihrem Lebensabschnittsgefährten aus Richtung In der Fluth über den Parkplatz. Ihr Lebensgefährte wollte eine Kollision noch verhindern und schlug mit der flachen Hand an die Heckscheibe des Pkw. Dieser berührte und verletzte dabei jedoch die 36-Jährige. Die Fahrzeugführerin stieg daraufhin aus, beschimpfte die beiden Fußgänger, stieg wieder unvermittelt in ihr Auto und fuhr davon ohne die Fußgänger zu Wort kommen zu lassen.

Bei der flüchtigen Fahrzeugführerin handelt es sich um eine ca. 40- 45 Jahre alte Frau mit kurzen blonden Haaren. Diese fuhr einen blauen Pkw, ähnlich einem Citroen Berlingo (Kastenaufbau). Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem Pkw oder der flüchtigen Autofahrerin machen können, melden sich bitte bei der Northeimer Polizei unter 05551-70050.

