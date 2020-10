Polizei Münster

POL-MS: Türsicherung und Jalousie lassen Einbrecher scheitern - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Samstagabend (17.10., 18:15 Uhr bis 18.10., 0:30 Uhr) in ein Einfamilienhaus am Prozessionsweg einzubrechen.

Am Sonntagmorgen entdeckte der Bewohner des Einfamilienhauses die Einbruchsspuren an der Terrassentür. Die Unbekannten hatten ersten Erkenntnissen zufolge versucht, die Tür aufzuhebeln. Dabei zerbrach die Scheibe. Eine spezielle Sicherung verhinderte, dass die Einbrecher die Tür aufschieben konnten. Durch die automatisch herunterfahrende Jalousie wurden die Unbekannten vermutlich an ihrem weiteren Vorhaben gehindert.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

