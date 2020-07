Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruchsversuch in eine Blockhütte auf dem Witthoh (26.07.2020 - 27.07.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum versuchten Einbruch in eine Blockhütte, die sich im Gewann "Im Jörglen" an einer Waldwiese im Bereich der sich am Witthoh befindlichen Aussiedlerhöfe befindet. Die Straftat wurde im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagabend begangen.

Unbekannte Täter hebelten an dem Blockhaus einen Fensterladen auf und schlugen die Verglasung eines Fensters ein. Es gelang den Tatverdächtigen nicht, in das Gebäude einzudringen. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell