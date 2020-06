Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Straßenverkehrsgefährdung auf der B 500, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Autofahrt am Montag steht einem Mittvierziger ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ins Haus, während die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach weiteren Zeugen sind. Der Mann, am Steuer eine silbernen Mercedes Vito, fiel bereits um 15:52 Uhr ersten Zeugen auf der A5 zwischen Bühl und Baden-Baden auf, da er dort in Schlangenlinien fuhr. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann auf die B 500 in Richtung Kurstadt und wechselte bei der von Sinzheim kommenden Auffahrt nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen, woraufhin ein dort gerade auffahrender Pkw wohl abbremsen musste. In der Nähe des Cité-Kreisverkehrs fuhr der Mercedes-Lenker auf einen Gehweg, auf dem sich in der Nähe offenbar Kinder aufhielten. Die anschließende Kontrolle des Mannes brachte zu Tage, dass er er offenbar weit über 2 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden bitten Zeugen, die durch die Fahrt des Mannes gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden. Insbesondere wird der/die Fahrer/Fahrerin gesucht, der/die zwischen 15:52 Uhr und 16:04 Uhr von der B 3 kommend auf die B 500 auffuhr und durch den Mercedes ausgebremst wurde.

