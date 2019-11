Polizei Münster

POL-MS: Diebe erbeuten Tablet und Taschen aus vier Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (4./5.11.) schlugen unbekannte Täter in der Zeit von 20 Uhr bis 6:30 Uhr an der Amelsbürener Straße, der Wichernstraße und der Maximilianstraße die Seitenscheiben von vier Pkw ein.

Dabei erbeuteten sie zurückgelassene Handtaschen, einen Rucksack sowie ein Tablet.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Anabelle Lammering

