Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk- Einbruch in Bäckerei/ Täter hebeln Tür auf

Wachtendonk (ots)

In der Zeit von Samstag, 22.00 Uhr, bis Sonntag (22.März 2020), 07.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür eines Reihenhauses am Friedensplatz auf. Im Haus befinden sich eine Bäckerei sowie Wohnungen. Die Unbekannten versuchten im Hausinneren die Tür zur Bäckerei und die hintere Eingangstür aufzuheben. Dies gelang den Täter nicht und sich flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

