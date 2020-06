Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit Einkaufstrolley geflüchtet

Rastatt (ots)

Die Flucht eines mutmaßlichen Diebes mit seinem Einkaufstrolley beschäftigte am Montagmittag nicht nur Beamte des Polizeireviers Rastatt. Zeugen beobachteten wie der Unbekannte kurz vor 12 Uhr in einem Schuhaus in der Straße `Im Wöhr` unterwegs war und beim Verlassen des Geschäfts die Diebstahlsicherungsanlage auslöste. Die Rufe einer Mitarbeiterin brachten einen weiteren Zeugen auf die Spur des Langfingers. Der Autofahrer folgte dem als etwa 20 - 30 Jahre alt beschriebenen Flüchtigen, der etwa 170 - 175 Zentimeter groß sein soll, dunkle Haare und einen hellgrünen Mundschutz getragen haben soll. Der scheinbar mit blauen Jeans und einer schwarz-silberfarbenen Jacke bekleidete Unbekannte konnte den Verfolger in der Straße `Im Steingerüst` abschütteln, ließ aber seinen Einkaufstrolley aus schwarzem Stoff und weißem Blumenmuster zurück. Darin befanden sich 11 Paar gestohlene Schuhe im Wert von etwa 1.200 Euro. Da auch eine weitere Fahndung der Beamten des Polizeireviers Rastatt nicht zum gewünschten Erfolg führte, ermitteln diese nun wegen Diebstahls und bitten unter der Telefonnummer: 07222/761-0 um Zeugenhinweise. /ma

