POL-MS: Fünf versuchte Einbrüche in sechs Tagen - Aktionstag zum Einbruchsschutz am 25.10.

Seit vergangenem Mittwoch (14.10. bis 19.10.) versuchten Unbekannte in fünf Fällen in Häuser und Wohnungen in Münster einzubrechen, glücklicherweise blieben sie erfolglos. Eine gute Sicherung bedeutet Verzögerung und damit ein erhöhtes Risiko für die Täter. Auch das richtige Verhalten der Bewohner und aufmerksame Nachbarn spielen eine wichtige Rolle.

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen ein großer Schock. Dabei macht den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch psychische Folgen häufig mehr zu schaffen, als der materielle Schaden.

Davor kann man sich schützen, wie die Erfahrungen der Polizei zeigen: Mehr als 50 Prozent der Einbrüche bleiben im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Geprüfte Technik an Fenstern und Türen führen häufig dazu, dass Täter ihre Einbrüche schon frühzeitig abbrechen.

Die Polizei Münster gibt am Sonntag, 25.10., 10:00-15:00 Uhr, kostenlos praktische Ratschläge zum Thema Einbruchschutz in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Rothenburg 2.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich telefonisch unter 275-1111 oder per Mail einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de für eine Beratung anzumelden.

