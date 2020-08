Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 29.08.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 29.08.2020 gegen 01:51 Uhr befuhr ein 47- jähriger Mann aus Dötlingen mit seinem PKW (BMW) die Hauptstraße stadtauswärts. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass die Haftpflichtversicherung erloschen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer, welcher zugleich auch Halter des o.g. PKW ist, werde nun Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag, 28.08.2020, zwischen 14:50 und 15:00 Uhr kam es in Cappeln zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer einer weinroten Mercedes B-Klasse mit Cloppenburger Kennzeichen streifte beim Abbiegen von der Cloppenburger Str. in die Große Str. den Pkw eines bevorrechtigten 53-Jährigen aus Vechta, welcher von rechts kommend in die Cloppenburger Str. einbiegen wollte. Am Pkw des 53-Jährigen entstand geringer Sachschaden. Der unbekannte Mercedes-Fahrer setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung Dr.-Niemann-Str. fort. Der 53-Jährige konnte den Pkw bis nach Emstek, Zum Wehmers Weg, verfolgen. Als er den unbek. Fahrer dort auf den Vorfall aufmerksam machen wollte, fuhr dieser in unbek. Richtung fort. Zeugen, welche den Unfall gesehen haben, oder Angaben zum Fahrzeug des flüchtigen Fahrers machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-18600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell