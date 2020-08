Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Cloppenburg 28./29.08.20

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol Fr., 28.08.2020, 22:08 Uhr Bei der Kontrolle eines 29-jährigen PKW-Fahrers aus Molbergen auf der Cloppenburger Straße wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall in Löningen Sa., 29.08.2020, 00:01 Uhr Ein 42-jähriger Essener befuhr mit seinem Pkw die Löninger Straße in Richtung Essen. Nach einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer sowie zwei Insassen, ein 22-Jähriger und ein 33-Jähriger (beide aus Löningen) wurden leicht verletzt. Der vierte Insasse, ein 40-Jähriger aus Quakenbrück, wurde schwer verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden; rund 7500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell