Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Stein beschädigt Windschutzscheibe

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 248, Am Wetterschacht, Montag, 02.11.20, 16.45 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Montag, 02.11.20, 16.45 Uhr befuhr eine 44-jährige Kaleflederin mit ihrem Pkw VW Passat die B248 aus Richtung Seesen kommend in Richtung Echte. In Höhe "Am Wetterschacht" kam der Kalefelderin ein Lkw Scania entgegegen, der vermutlich von der Ladefläche des Lkw einen Stein verlor. Der Stein schlug in der Winschutzscheibe des VW Passat ein und verursachte einen Sprung in der Frontscheibe. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt ungehindert fort. An dem VW Passat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000,- EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell