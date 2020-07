Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, bemerkte eine 68-jährige Frau aus Bottrop Geräusche im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Thomastraße. Im Keller entdeckte sie einen unbekannten Mann. Er flüchtete und konnte in der Nähe das Tatortes durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Mutmaßliches Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell