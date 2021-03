Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mobiltelefon auf Grillplatz geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Eine Gruppe von rund 15 Jugendlichen hat am Samstagabend (06.03.2021) gegen 23.30 Uhr zwei weitere Jugendliche geschlagen und ein Mobiltelefon entwendet. Die beiden Geschädigten saßen unweit der Jugendgruppe ebenfalls an einer Grillstelle auf der Waldau und fotografierten mit einem Mobiltelefon in deren Richtung. Die Gruppe sah sich hierdurch provoziert und ging gemeinsam auf den Telefonbesitzer los. Dieser wurde geschlagen, getreten und gewürgt. Im weiteren Verlauf wurde ihm das Mobiltelefon entwendet und die Jugendgruppe flüchtete Richtung Haus des Waldes. Im Zuge der anschließenden Fahndung wurden mehrere Jugendliche kontrolliert. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell