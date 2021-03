Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschwindigkeitskontrollen

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Freitagabend (05.03.2021) in Stuttgart-Untertürkheim auf der Bundesstraße 14 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 21.00 Uhr und 24.00 Uhr den Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart. Insgesamt fuhren 168 Fahrzeuglenker schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Ein Fahrer überschritt mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 172 km/h die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 92 km/h. Insgesamt müssen zehn Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell