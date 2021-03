Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit Falschgeld bezahlt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (07.03.2021) am Rotebühlplatz einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht hat, mit Falschgeld zu bezahlen. Der 30-Jährige befand sich gegen 18.25 Uhr in einem Imbiss, in dem er auch gegessen hatte. Als er die Rechnung mit einem offenbar gefälschten 50-Euro-Schein bezahlen wollte, wurde der Mitarbeiter des Ladens misstrauisch und alarmierte die Polizei. Die eintreffenden Beamten fanden bei dem Tatverdächtigen sechs weitere gefälschte Scheine und nahmen den Mann fest. Bei der nachfolgenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Polizisten eine Vielzahl weiterer gefälschter Scheine sowie weiteres Beweismaterial. Der kroatische Staatsbürger wurde am Montag (08.03.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

