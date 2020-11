Polizei Düsseldorf

POL-D: Raub auf der "Kö" - Unbekannte reißt Mann Luxusuhr vom Handgelenk - Zeugen gesucht

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Samstag, 21. November 2020, 15.30 Uhr

Nachdem es am Samstagnachmittag auf der Königsallee zu einem Raubgeschehen gekommen war, sucht die Düsseldorfer Kriminalpolizei nach Zeugen. Eine bislang unbekannte Frau hatte einen Fußgänger angerempelt und ihm die hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen. Im Anschluss flüchtete die Tatverdächtige zunächst zu Fuß und stieg dann in ein Auto.

Gegen 15.30 Uhr war der 61 Jahre alte Mann fußläufig auf der Königsallee unterwegs, als er plötzlich von einer Frau angerempelt wurde. Im selben Moment griff die Unbekannte nach der Luxusuhr des Mannes und riss ihm diese vom Handgelenk. Im Anschluss lief sie in Richtung Graf-Adolf-Straße. Dort stieg sie, laut Zeugenaussagen, in einen Pkw und flüchtete über die Hüttenstraße in Richtung stadtauswärts.

Die Tatverdächtige ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,50 bis 1,60 Meter groß. Sie hat dunkle Haare und eine kräftige Statur. Sie war mit einer schwarzen Winterjacke sowie einer weißen Hose bekleidet und sprach italienisch. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

