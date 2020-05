Polizei Mettmann

POL-ME: 35-Jährige sexuell belästigt - Hilden - 2005023

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag (05. Mai 2020) wurde eine 35-jährige Hildenerin bei einem Spaziergang in einem Waldstück nahe der Horster Allee in Hilden von einem derzeit noch unbekannten Mann sexuell belästigt.

Das war geschehen:

Gegen 12:50 Uhr ging die 35-Jährige mit ihrem Hund über einen Feldweg entlang des Itterbachs. Zwischen den Fußgängerbrücken "Weststraße" und "An den Gölden" bog sie über einen Trampelpfad in das dortige Waldstück ein. Hier traf sie auf einen ihr unbekannten Mann, der sich in schamverletzender Weise zeigte.

Die Hildenerin entfernte sich sofort von dem Mann und informierte unmittelbar die Polizei, die den Täter trotz einer Nahbereichsfahndung nicht mehr antreffen konnte.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 190cm groß - circa 45-50 Jahre alt - auffallend hagere Figur - kurze helle Haare - europäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem dunkelblauen Oberteil und einer hellblauen Jeans

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben tätigen können, sich jederzeit an die Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, zu wenden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell