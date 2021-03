Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Pedelec - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 77 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag (08.03.2021) bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr zwischen Rembrandtstraße und Probststraße leicht verletzt worden. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der 77-Jährige fuhr mit seinem Pedelec gegen 16.00 Uhr auf der Rembrandtstraße von Sonnenberg in Richtung Möhringen in den Kreisverkehr ein. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr aus der Probststraße in den Kreisverkehr, wo er mit dem 77-Jährigen kollidierte. Der Radfahrer stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen, der Autofahrer flüchtete. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

