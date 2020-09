Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kradfahrer stürzt beim Anfahren

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmorgen (12. September) bei einem Sturz auf der Hohenhöveler Straße leicht verletzt worden. Als er gegen 9 Uhr an der Kreuzung Hammer Straße / Hohenhöveler Straße anfahren wollte, geriet er aus bisher ungeklärter Ursache ins Schlingern und kam mit seinem motorisierten Zweirad zu Fall. Er wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. An der Yamaha entstand Sachschaden, der auf etwa 3000 Euro geschätzt wird. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden vor Ort durch die Feuerwehr abgestreut.(es)

