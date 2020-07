FW-BOT: Schwerer Verkehrsunfall BAB 31

Feuerwehr Bottrop

Bottrop

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Bottrop gegen 13:15 Uhr auf die BAB 31 zu einem Verkehrsunfall über den Notruf 112 alarmiert. Es wurde gemeldet, dass ein LKW umgekippt ist und es mehrere Verletzte gegeben hat. Des Weiteren sollten mehrere PKW verunfallt sein. Aufgrund der eingegangen Notrufe wurde von einem sogenannten Massenanfall von Verletzten ausgegangen (MANV). Sofort wurden zusätzliche Rettungsmittel aus den benachbarten Städten alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass 4 PKW und 2 LKW betroffen waren. 1 LKW, beladen mit einem Sand - Kiesgemisch, lag auf der Seite. In einem PKW war eine Person eingeklemmt. Insgesamt gab es 10 verletzte Personen, davon war 1 Person lebensbedrohlich verletzt. Da die Autobahn in Fahrtrichtung Emden und Bottrop komplett gesperrt werden musste, kam es in Bottrop - Kirchhellen und in Gladbeck zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch die Bundesautobahn 2 war von den Verkehrsbehinderungen betroffen. Eingesetzt waren die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehren Altstadt, Kirchhellen und Fuhlenbrock. Der Rettungsdienst der Feuerwehr wurde durch Kräfte aus Gladbeck, Dorsten und Oberhausen unterstützt. Da umfangreiche Maßnahmen für die Unfallaufnahme, die Bergung der verunfallten Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn erforderlich sind, muss die BAB 31 weiterhin für ca. 8 Std. gesperrt werden.

