Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Mitte: Raub von Weinflachen

Ludwigshafen (ots)

Am 09.04.20, gegen 20:45 h, sah ein 19-jähriger junger Mann aus Ludwigshafen, am Danziger Platz einen Bekannten vor zwei anderen jungen Männern flüchten. Daraufhin beschloss er seinem Bekannten zu helfen und die Verfolger zu stoppen. Dem Bekannten gelang die Flucht, die Angreifer konzentrierten sich nun aber auf den eigentlich unbeteiligten 19-jährigen Ludwigshafener. Die 17 und 19 Jahre alten Angreifer griffen nun den 19-Jähirgen mit einem Teleskopschlagstock an und schlugen mehrfach auf ihn ein. Anschließend entrissen sie ihm zwei Weinflaschen und flüchteten. Hierdurch erlitt der Geschädigte diverse Schwellungen. Zudem wurde dessen Kopfhörer beschädigt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden jungen Täter festgestellt werden. Zunächst versuchten die Beiden vor den Beamten zu fliehen. Nachdem dies gescheitert war, zeigten sie sich keinesfalls einsichtig sondern wählten ein aggressives, feindseliges Verhalten. Bei den Beschuldigten konnte der Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Des Weiteren konnten die Beamten im Rahmen der Verfolgung feststellen, dass einer der Täter vor seiner Festnahme versucht hatte sich von mitgeführten Betäubungsmitteln zu trennen.

Aufgrund ihrer Aggressionen wurden die beiden Beschuldigten zur Verhinderung weiterer Straftaten dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Raub und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

