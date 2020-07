Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Erhöhtes Einsatzaufkommen im Bereich Brandschutz innerhalb kurzer Zeit

Die Feuerwehr Bottrop hatte am 18.07.2020 in der Zeit von 19:32 bis 22:23 Uhr vier längere zeitintensive Einsätze zu bewältigen.

Um 19:32 Uhr wurde der Feuerwehr Bottrop eine ca. 20 - 30 Meter hohe Rauchsäule im Bereich Ostring gemeldet. Da der Anrufer die Rauchsäule nicht genau lokalisieren konnte wurden umfangreiche Erkundungsmaßnahmen in dem Bereich Ostring durchgeführt. Es konnte letztendlich eine Einsatzstelle auf dem Ostring ausfindig gemacht werden, an der verbotenerweise Holzabfälle verbrannt wurden.

Im Anschluss an den Einsatz wurde um 19:51 Uhr eine Ölspur gemeldet, die sich über mehrere Straßen im Stadtteil Eigen erstreckte. Hier wurden nach umfangreichen Erkundungsmaßnahmen die Polizei, das Tiefbauamt und ein Dienstleistungsunternehmen zur Ölspurbeseitigung alarmiert.

Noch während der Erkundungsmaßnahmen wurde um 20:09 Uhr ein Hilfeleistungslöschfahrzeug von der Einsatzstelle abgezogen zu einem Gasalarm auf der Fortsetzungsstraße. Hier hatten aufmerksame Nachbarn Gasgeruch wahrgenommen. Zu der Einsatzstelle wurde die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Boy alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr und des örtlichen Gasversorgers und umfangreichen Erkundungsmaßnahmen konnte keine Gaskonzentration nachgewiesen werden.

Auch von dieser Einsatzstelle mussten vorzeitig Einsatzfahrzeuge um 20:40 Uhr abgezogen werden um zu einem gemeldeten Kellerbrand auf der Fernewaldstraße auszurücken. An dieser Einsatzstelle stellte sich vor Ort der gemeldete Kellerbrand als Defekt an einer Pelletheizung dar. An der Einsatzstelle konnten sich die 4 Hausbewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch die Berufsfeuerwehr in Verbindung mit den Freiwilligen Feuerwehren Eigen, Grafenwald und Kirchhellen konnte der Einsatz schnell bewältigt werden. Das Gebäude wurde entraucht und die Bewohner konnten nach umfangreichen Messungen anschließend wieder in ihr Haus zurückkehren.

Während der Einsätze besetzte die Freiwillige Feuerwehr Altstadt die Feuerwache der Berufsfeuerwehr für evtl. auftretende weitere Paralleleinsätze.

