Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei 17-jährige Autodiebe in Stade vorläufig festgenommen - Polizei sucht Zeugen, Sieben Mal Fahrverbot für Raser in Stade

Stade (ots)

1. Zwei 17-jährige Autodiebe in Stade vorläufig festgenommen

Am gestrigen frühen Nachmittag gegen 13.30 h wurde der Stader Polizei der Diebstahl eines weißen VW-Up in der Schiffertorstraße in Stade gemeldet. Zunächst unbekannte Autodiebe hatten das Fahrzeug an der dortigen Adresse offenbar genackt und entwendet.

Gegen 18:00 h wurde das Fahrzeug dann im Stader Stadtgebiet mit angebrachten Hamburger Kennzeichen und zwei männlichen Insassen von einem Angehörigen der Eigentümerin gesichtet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Besatzung eines Funkstreifenwagens den PKW dann im Bereich Hohenwedeler Weg feststellen und die Verfolgung aufnehmen. Trotz eingeschaltetem Einsatzhorn und Anhaltesignalen versuchte sich der Fahrer der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgungsfahrt wurde das Auto dann im Visbyweg mit laufendem Motor aber ohne Insassen angetroffen werden.

Nachdem mehrere Streifenwagen aus den umliegenden Dienststellen und Bereitschaftspolizei hinzugezogen wurden, konnte ein nahegelegener Friedhof von den Beamtinnen und Beamten zu Fuß abgesucht werden. Nach Hinweisen von Passanten wurden die beiden Tatverdächtigen dann im Bereich eines Fußweges nahe der "Harschenflether Wettern" beobachtet.

Kurz danach ging bei der Polizei der Hinweis auf eine anonyme verdächtige Taxibestellung im Bereich der Straße "Zum Wiesenland" ein.

Hier konnten die beiden 17-jährigen Männer aus Stade dann nach intensiver Fahndung mit mehreren Streifenwagen in einer geöffneten Garage festgenommen werden.

Sie wurden zunächst in den Stader Polizeigewahrsam eingeliefert und mussten sich hier erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beiden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Hamburger Kennzeichen am gestrigen frühen Morgen in Hamburg-Harburg entwendet worden waren. Vermutlich sind die beiden Autodiebe mit dem Fahrzeug rund um Stade unterwegs gewesen, die zum Auto gehörenden Stader Kennzeichen wurden in Hedendorf aufgefunden.

Zeugen, die das entwendete Fahrzeug mit den beiden Tätern oder möglicherweise weiteren Insassen und dem Kennzeichen HH-RE 1329 beobachtet haben sowie Verkehrsteilnehmer, die unter Umständen durch die Fahrweise des Fahrzeuges bei der Flucht vor der Polizei gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Sieben Mal Fahrverbot für Raser in Stade

Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle durch Mitarbeiter des Verkehrsamtes des Landkreises Stade am gestrigen Montag wurden diverse Übertretungen festgestellt.

Zwischen 08:50 h und 12:00 h waren die Kontrolleure mit ihrem Messfahrzeug auf der Landesstraße 124 in Stade-Riensförde in der dortigen 50er-Zone im Einsatz.

Dabei wurden insgesamt 32 Autofahrerinnen und Autofahrer gemessen, die deutlich zu schnell unterwegs waren. 25 von ihnen müssen nun zusätzlich zu dem fälligen Bußgeld auch mit Punkten in Flensburg rechnen. 7 müssen sich zusätzlich wegen eines drohenden Fahrverbotes auf eine vierwöchige Fahrpause einstellen.

Die Kontrollen von Polizei und Landkreis auf Einhaltung der Geschwindigkeitsvorschriften zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der damit verbundenen Senkung der Unfallzahlen mit Verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmer werden kontinuierlich fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell