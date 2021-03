Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Bad Cannstatt/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (10.03.2021) in zwei Mehrfamilienhäuser an der Josenhansstraße und an der Straße Auf der Steig eingebrochen, bei einem weiteren Mehrfamilienhaus am Böhmisreuteweg sind die Täter am Dienstag (09.03.2021) oder Mittwoch (10.03.2021) gescheitert. An der Straße Auf der Steig kamen die Einbrecher zwischen 15.40 Uhr und 17.30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise, mutmaßlich über die Wohnungstür, in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und stahlen Bargeld in Höhe von zirka 5.000 Euro. An der Josenhansstraße drangen die Täter zwischen 18.45 Uhr und 20.30 Uhr, mutmaßlich über ein rückwärtiges Fenster, in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses ein, durchwühlen ebenfalls mehrere Schränke und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von zirka 4.500 Euro. In beiden Fällen flüchteten die Täter unerkannt. Am Böhmisreuteweg gelangten die Täter zwischen 13.00 Uhr und 09.30 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, wo sie versuchten, eine Wohnungstür aufzubrechen, was jedoch misslang. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

