Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +Alkoholunfall bei Elsdorf++Betrunken auf Autobahn verunfallt++15-jähriger am Steuer++Abstand im Visier+

Rotenburg (ots)

+Alkoholunfall bei Elsdorf+

Samstag / 05.09.2020 - Der Polizei Zeven wurde am frühen Morgen des vergangenen Samstags ein Verkehrsunfall in der Nähe von Elsdorf gemeldet. Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass die 39-jährige Fahrzeugführerin augenscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, beim Durchfahren einer Kurve, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Schnell stellte sich heraus, dass offensichtlich die Alkoholbeeinflussung ursächlich für die Fehleinschätzung der gefahrenen Geschwindigkeit war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille, somit folgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens. Die Verursacherin muss nun mit einer empfindlichen Geldstraße und einem längeren Fahrverbot rechnen. Drogenfahrt gestoppt Samstag / 05.09.2020 - Im Rahmen einer Kontrolle eines PKW in Oerel, stellte die Polizei Bremervörde einen 22-jährigen Fahrzeugführer fest, welcher augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest bestätigte die Verdachtsmomente der Beamten. Es folgten eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens. Neben einem Fahrverbot muss der junge Fahrer nun auch mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

+Betrunken auf Autobahn verunfallt+

Sonntag / 06.09.2020 - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1, in der Nähe der Anschlussstelle Stuckenborstel, kam es in der vergangenen Nacht glücklicherweise lediglich zu einem Sachschaden. Diesen beziffert die Polizei auf etwa 38.000 Euro Der 29-jährige Unfallverursacher schätzte offensichtlich auf Grund seiner Alkoholisierung die gefahrene Geschwindigkeit des vorausfahrenden PKW falsch ein. Hierdurch krachte dieser in das vor ihn fahrende Fahrzeug, wodurch beide PKW von der Fahrbahn abkamen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Verursacher einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Auch hier wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Weiterhin musste der junge Fahrer seinen Führerschein bei der Polizei belassen und darf bis auf weiteres keine Fahrzeuge mehr führen.

+15-jähriger am Steuer+

Sonntag / 06.09.2020 - In den frühen Morgenstunden stießen die Beamten der Polizei Rotenburg auf einen deutlich zu jungen Fahrer eines Kleintransporters. Glücklicherweise konnte dieser auf seiner nächtlichen Spritztour durch Rotenburg gestoppt werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen, welcher mit dem Wagen seines Vaters unterwegs war. Der junge Fahrer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

+Abstand im Visier+

Beamte der Autobahnpolizei Sittensen nahmen aufgrund der Baustellensituation im Bereich der Anschlussstelle Stuckenborstel und damit einhergehenden Unfallgefahr, die Einhaltung der Sicherheitsabstände in den Blick. In den vergangenen Tagen wurden diesbezüglich mehrfach Verstöße festgestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, sowie Gespräche mit den Fahrern geführt. In diesem Zusammenhang bittet die Autobahnpolizei Sittensen um besondere Vorsicht und Einhaltung entsprechender Vorgaben, beim Befahren des Baustellenbereiches auf der Autobahn.

