Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeuge meldet betrunkenen Lkw-Fahrer ++ Sachbeschädigungen an Schule und Rathaus - Polizei bittet um Hinweise ++ Telefonbetrüger haben kein Glück ++ Jugendliche mit dem Handy auf dem Rad ++

Rotenburg (ots)

Zeuge meldet betrunkenen Lkw-Fahrer

Wilstedt. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Donnerstagmittag einen Lastwagen gemeldet, der sehr unsicher auf der Kreisstraße 113 zwischen Quelkhorn und Buchholz unterwegs sei. Der Mitteiler vermutete, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei konnte den gemeldeten Lkw kurz darauf stoppen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Anrufer die Situation richtig eingeschätzt hatte. Der 35-jährige Lkw-Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest wies einen Promillewert von 1,9 aus. Auf der Polizeiwache musste der Mann eine Blutprobe, seinen polnischen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

Sachbeschädigungen an Schule und Rathaus - Polizei bittet um Hinweise

Sottrum. Bei der Sottrumer Polizei sind in dieser Woche zwei Sachbeschädigungen zur Anzeige gebracht worden. Zur Ermittlung der Täter bitten die Beamten um Hinweise. In der Nacht zum Mittwoch beschädigten Unbekannte am Rathaus in der St.-Georg-Straße einen Stromkasten und ein Beet. Die Polizei geht in diesem Fall von einem Schaden von über dreitausend Euro aus. Bereits Ende August hatten Unbekannte auf dem Dach der Schule an der Wieste an der Straße Zum Bullenworth eine Lichtkuppel zerstört. Hier dürfte der Schaden etwa achthundert Euro betragen. Hinweise bitte unter Telefon 04264/83646-0.

Telefonbetrüger haben kein Glück

Gnarrenburg. Am Dienstag ist es erneut zu einem betrügerischen Gewinnversprechen gekommen. Um 9.30 Uhr klingelte das Telefon bei einem 70-jährigen Gnarrenburger. Er habe unverhofft 38.000 Euro gewonnen, teilte ihm eine unbekannte Stimme mit. Nun müsse er nur noch eintausend Euro in Google Play-Karten erwerben. Soviel Geld sei an Gebühren fällig. Dann stünde einer Auszahlung nichts mehr im Wege. Die Bezahlkarten würden man am gleichen Tag bei dem Senioren abholen. Etwas später riefen die Unbekannten erneut an und fragten nach den Codes der Karten. Der 70-Jährige ließ sich auf nichts mehr ein und verständigte die Polizei.

Jugendliche mit dem Handy auf dem Rad

Gnarrenburg. Mit dem Handy in der Hand ist eine 14-jährige Radfahrerin am Donnerstagmittag in der Bremer Straße von der Polizei erwischt worden. Die Jugendliche hatte das Smartphone während der Fahrt genutzt. Das dürfte teuer für sie werden. Die 14-Jährige muss mit einem Bußgeld von fünfundfünfzig Euro rechnen.

Einschleichdiebe unterwegs

Bothel. Am Donnerstag ist es in einer privaten Wohnung einer Gaststätte an der Hauptstraße zu einem Einschleichdiebstahl gekommen. Unbekannte hatten sich zwischen 11 Uhr und 15.30 Uhr über eine rückwärtige Terrasse durch eine unverschlossene Küchentür Zutritt in die Wohnung verschafft. Dort fanden sie zwei Geldbörsen, ein iPad-Tablet und eine Stange Zigaretten. Mit der Beute machten sie sich aus dem Staub.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell