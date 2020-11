Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201120.4 Kellinghusen: Und wieder schlägt ein Dieb zu

KellinghusenKellinghusen (ots)

Erneut ist es gestern in einem Supermarkt zu einem Diebstahl eines Portemonnaies einer Kundin gekommen. Tatort war Kellinghusen, der Täter erbeutete rund 120 Euro.

Um 10.30 Uhr hielt sich eine Rentnerin in dem Aldi-Markt An der Stör auf. Während des Einkaufens hängte sie einen Beutel mit ihrer Geldbörse über den Griff des Einkaufswagens. An der Kasse musste die 80-Jährige dann feststellen, dass der Aufbewahrungsort für ihr Portemonnaie kein geeigneter war. Denn während die Kellinghusenerin ihren Wagen belud, stahl ein Unbekannter ihre Brieftasche unbemerkt aus dem Beutel. Eine verdächtige Person war der Dame nicht aufgefallen.

Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich mit der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 in Verbindung setzen.

Merle neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell