Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201120.2 Vaale: Dieb stiehlt Verkehrszeichen

VaaleVaale (ots)

Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter von einem Grundstück in Vaale zwei Verkehrszeichen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den neuen Standort der Schilder geben können.

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag begab sich ein Dieb in den Wackener Weg und demontierte dort von dem Gelände eines Bauernhofes zwei Schilder, die auf den Viehbetrieb und Tiere (Verkehrszeichen 140) hinwiesen. Der Täter nahm das Diebesgut samt der Metallstange und samt dem im Erdreich eingegossenen Betonsockel mit. Möglicherweise gibt es Zeugen, die das Ausgraben aus dem Erdreich beobachtet haben oder die wissen, wo die Schilder geblieben sind. Sie sollten sich bei der Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 melden.

Merle Neufeld

