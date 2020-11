Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201119.6 Gribbohm: Quad und Aufsitzrasenmäher entwendet

GribbohmGribbohm (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag ist es in Gribbohm zu einem Diebstahl eines Quads und eines Aufsitzrasenmähers aus einer Garage gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib der Fahrzeuge geben können.

Das rote Quad von Honda und der orangefarbene Rasenmäher von Husqvarna befanden sich vor ihrem Verschwinden in einer Garage auf einem Grundstück in der Straße Bebek. Der Zugang zu der Garage war verschlossen, aber nicht abgeschlossen, so dass der Dieb relativ leicht in das Gebäudeinnere eindringen konnte. Das Quad dürfte einen Wert von knapp fünftausend Euro besitzen, es trug zuletzt die Kennzeichen IZ-FD 14. Der Neupreis des Mähers lag bei 1.400 Euro, der Zeitwert dürfte sich auf 700 Euro belaufen.

Hinweise auf den Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell