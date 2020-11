Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201120.3 Itzehoe: Einbrecher suchen Friseursalons heim

ItzehoeItzehoe (ots)

In der Nacht zum Donnerstag sind Einbrecher an zwei Friseurgeschäften in Itzehoe aktiv gewesen. In eines der Objekte stiegen sie ein, im zweiten Fall blieb es bei einem Versuch. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen begaben sich Unbekannte zu einem Friseur in der Breitenburger Straße. Sie verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zu den Geschäftsräumen und entwendeten Friseurzubehör im Wert von mindestens rund 300 Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch unklar.

Möglicherweise dieselben Täter suchten im gleichen Zeitraum außerdem einen Friseurladen im Coriansberg auf. Auch hier versuchten sie, über eine Tür in das Gebäudeinnere zu gelangen, scheiterten aber offensichtlich und ließen von ihrem Vorhaben ab. Der im Zuge der Gewalteinwirkung entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.

Zeugen, die in den beiden Fällen Hinweise geben können, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

