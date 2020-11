Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Trio versucht Stofftiere und Bekleidung zu stehlen - Eine Täterin festgenommen

HombergHomberg (ots)

Melsungen Räuberischer Diebstahl - drei Täter stehlen Stofftiere und Kinderbekleidung Tatzeit: 07.11.2020, 12:42 Uhr Stofftiere und Kinderbekleidung versuchten zwei Frauen und ein Mann aus einem Geschäft zu stehlen. Als der Diebstahl bemerkt wurde, flüchte die drei Täter. Eine 37-Jährige wurde von festgehalten. Zwei Frauen und ein Mann betraten am Samstagmittag ein Kinderbekleidungs- und Spielwarengeschäft in der Kasseler Straße. Der Mann beobachtete das Geschäftspersonal und die beiden Frauen steckten in unbeobachteten Momenten Spielwaren und Kinderbekleidung im Wert von mehreren hundert Euro in ihre mitgeführten Taschen. Die Geschäftsinhaberin wurde auf die drei Täter aufmerksam, da diese mit den nun gefüllten Taschen den Verkaufsraum verließen. Ihr gelang es die Handtasche einer Frau festzuhalten und diese an der weiteren Flucht zu hindern. Hinzukommende Passanten halfen die sich vehement wehrende Frau, es handelt sich um eine 37-jährige Hildesheimerin, bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Hierbei wurden die Passanten und die Geschäftsinhaberin leicht verletzt. Die beiden anderen Täter flüchteten unerkannt. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor: Die Frau ist ca. 50 Jahre alt, ca. 165 cm groß, südosteuropäischer Typ und sie hat lange schwarze Haare. Zur Tatzeit trug sie eine schwarze gesteppte Daunenjacke. Der Mann ist ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank und kurze schwarze Haare. Er trug zur Tatzeit eine olivgrüne Jacke. Er hat ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

