Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Gensungen: Unbekannte Täter stehlen Elektro-Roller

HombergHomberg (ots)

Felsberg-Gensungen Diebstahl eines Elektro-Rollers Tatzeit: 05.11.2020, 19:21 Uhr bis 19:35 Uhr Einen elektrischen Roller im Wert von 399,- Euro stahlen gestern Abend unbekannte Täter vor einem Wohnhaus in der Königsberger Straße. Der Roller war von seiner Benutzerin für eine Viertelstunde ungesichert vor einem Wohnhaus abgestellt. In dieser Zeit entwendeten die Täter den Roller des Herstellers "MI", Modell 1S. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

