Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Unbekannte Täter versuchen geparkten Mazda zu stehlen

HombergHomberg (ots)

Homberg Versuchter Pkw-Diebstahl Tatzeit: 05.11.2020, 12:30 Uhr bis 06.11.2020, 04:19 Uhr Einen blauen Mazda MX 5versuchten unbekannte Täter aus dem Parkhaus "Am Pulverturm" zu entwenden. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro. Die Täter begaben sich in das Parkhaus zu den Pkw-Stellplätzen und schnitten bei dem geparkten Mazda Cabrio die Kunststoffheckscheibe ein. Hierdurch gelangten sie anschließend in das Fahrzeug und versuchten den Pkw zu starten. Dies gelang den Tätern offensichtlich nicht, woraufhin sie das Fahrzeug durch die Fahrertür verließen. An dem Mazda wurde die Heckscheibe/ Verdeck und die Fahrertür beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell