Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170321-182: Kennzeichen GM- K 1952 gestohlen

Marienheide (ots)

Auf einem Parkplatz in Marienheide-Rodt haben Unbekannte die Kennzeichen GM-BK 1952 von einem grauen Peugeot gestohlen. Der Wagen hatte zwischen 22.00 Uhr am Sonntag und 07.00 Uhr am Dienstag auf dem Parkplatz an der Ecke Vor den Kreuzbirken / Wiesmoorweg gestanden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell