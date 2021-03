Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160321-0179: Nächtlicher Einbruch in Lebensmittelmarkt

Marienheide (ots)

In einen Lebensmittelmarkt in Marienheide-Rodt haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (16. März) eingebrochen. Gegen 03.00 Uhr hatten Einbrecher an dem an der Straße "Schemmen" gelegenen Markt einen Alarm ausgelöst. Die Kriminellen hatten eine Tür aufhebeln können und sich dann in dem im Markt integrierten Lottogeschäft an den Zigaretten bedient.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell