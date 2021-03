Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160321-0178: Seniorin beim Abbiegen übersehen

Radevormwald (ots)

Beim Abbiegen von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße auf die Elberfelder Straße hat am Montag (15. März) eine Autofahrerin eine 81-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Gegen 10.30 Uhr hatte die 81-jährige Radevormwalderin mit ihrem Rollator die Elberfelder Straße überqueren wollen. Eine 74-Jährige Autofahrerin aus Radevormwald, die zeitgleich von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße nach links in die Elberfelder Straße abbog, erkannte die Fußgängerin zu spät; es kam zu einem leichten Kontakt, woraufhin die 81-Jährige stürzte. Diese verletzte sich dabei so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus verbleiben musste. Am Auto der 74-Jährigen entstand kein Schaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell