Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 43-jährigen Mann- Ehefrau bezahlt die Geldstrafe und erspart ihren Mann das Gefängnis

MünsterMünster (ots)

Am Samstagnachmittag (28.November) haben Beamte der Bundespolizei Münster einen 43-jährigen Niederländer im Hauptbahnhof Münster verhaftet. Der Mann aus Gronau wurde im März 2020 durch das Amtsgericht Stralsund wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen je 25 Euro verurteilt. Da er bis dato weder die Geldstrafe von 1250 Euro bezahlte noch der Ladung zum Strafantritt Folge leistete, wurde er per Haftbefehl gesucht. Durch die unmittelbare Einzahlung der Geldstrafe bei der Polizei in Gronau verhinderte die telefonisch informierte Ehefrau, dass ihr Ehemann für die nächsten 50 Tage und somit über Weihnachten in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert wurde. Nach Bestätigung des Geldeinganges durch die Polizei Gronau konnte der Niederländer die Wache der Bundespolizei wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Münster

Pressestelle

Roger Schlächter

Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)

E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Internet: www.bundespolizei.de



Bahnhofstr. 1

48143 Münster



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell