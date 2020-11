Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wegen erpresserischem Menschenraubes - Bundespolizei nimmt per Haftbefehl gesuchten Mann fest - 4 Jahre Haft

Dortmund - KölnDortmund - Köln (ots)

Eine Restfreiheitsstrafe von 1414 Tagen hatte ein 58-jähriger polnischer Staatsangehöriger noch zu verbüßen, welchen Einsatzkräfte der Bundespolizei gestern Mittag (29. November) am Dortmunder Flughafen überprüften.

Gegen 14 Uhr wurde der Mann am Gate 7 überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er vom Landgericht in Köln bereits 2002 wegen erpresserischem Menschenraubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden war. Nach Verbüßung eines Teils der Haftstrafe wurde er aus Deutschland abgeschoben.

Weil er gestern wieder einreiste, wurde er verhaftet und zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 1414 Tagen (circa 4 Jahre) in die Dortmunder JVA eingeliefert. *ST

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



-Pressestelle -

Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell