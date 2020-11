Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Adventskalender der Bundespolizei: Mit neuem Imagefilm und Musik durch die Adventszeit

Sankt Augustin, NRWSankt Augustin, NRW (ots)

Die Orchester der Bundespolizei haben in diesem Jahr auf der Homepage www.bundespolizei.de eine musikalische Überraschung vorbereitet. Daneben wird am 04. Dezember der neue Imagefilm vorgestellt. Sind Sie neugierig geworden?

Eigentlich würden die Bundespolizeiorchester nun volle Terminkalender haben und in Kirchen, Mehrzweckhallen und Festsälen einen musikalischen Hauch von Weihnachten verteilen. Doch in Coronazeiten ist dies leider nicht möglich. Sie haben sich daher etwas einfallen lassen, zahlreiche Weihnachtstitel eingespielt und einen musikalischen Adventskalender produziert. Seine "Türchen" können auf der Homepage www.bundespolizei.de geöffnet werden, auch von Ihnen!

Hinter jedem Adventskalendertürchen verbirgt sich ein Musiktitel, präsentiert von verschiedenen Kleinspielbesetzungen eines der Bundespolizeiorchester. Neben bekannten Weihnachtsklassikern finden sich auch neue, für diesen Anlass geschriebene Arrangements. Gesangliche Unterstützung erhalten die Musiker durch die Sopranistin Anna Karmasin aus München, die Sängerin Sheeren Adam aus Hannover oder den Gospelsänger Kirk Smith aus Berlin.

Die Eröffnung des Adventskalenders am morgigen 01. Dezember 2020 wird der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann, durchführen. Eine weitere Überraschung finden Sie am 4. Dezember 2020 mit dem neuen Imagefilm der Bundespolizei, der an diesem Tag seine Premiere feiert!

Die beiden Dekane in der Bundespolizei werden den Kalender an Heiligabend mit einer persönlichen Weihnachtsbotschaft beschließen. Genießen Sie die Überraschungen!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit und viel Vergnügen mit unserem musikalischen Adventskalender. Bleiben Sie gesund!

