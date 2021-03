Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140321-0177: Seniorin beim Einkauf bestohlen

Bergneustadt (ots)

Einer 73-Jährigen ist am Freitag in einem Supermarkt die Geldbörse gestohlen worden, vermutlich von zwei unbekannten Frauen.

Die Geschädigte aus Bergneustadt hatte kurz vor Ihrem Einkauf im Netto-Markt an der Kölner Straße noch Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben, bevor sie gegen 12.55 Uhr den Supermarkt betrat. Ihre Geldbörse hatte sie in ihrer Handtasche deponiert, die sie während des Einkaufs an den Einkaufswagen gehängt hatte. Als sie schließlich an der Kasse bezahlen wollte, war ihr Portemonnaie verschwunden.

Verantwortlich dafür dürften vermutlich zwei Frauen sein, die der Geschädigten im Bereich der Käsetheke aufgefallen waren. Während sie selbst dort nach Ware suchte, rückte ihr eine 35-40 Jahre alte, korpulente Frau mit dunkler Bekleidung und dunklen Haaren ungewöhnlich nahe auf die Pelle, die scheinbar dort ebenfalls nach Käse suchte. Eine auf ein Alter von 15 bis 20 Jahren geschätzte Begleiterin der Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt am Einkaufswagen der Seniorin und dürfte die Ablenkung zum Diebstahl genutzt haben.

Die Polizei rät davon ab, Geld oder Wertsachen in Hand- oder Einkaufstaschen aufzubewahren. Der beste Ort sind Innentaschen von Jacken, die im Idealfall noch mit einem Reisverschluss gesichert werden können.

Hinweise zu den Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell