Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Herten

In der Nacht zu Donnerstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Kia Picanto an der Straße Selmshof. Bei dem Unfall entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Marl

Am Freitagmorgen, gegen 07:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen roten Dacia Dokker auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Bahnhofstraße. Die Schiebetür an der rechten Seite ist beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Verursacher ein weißes Fahrzeug gefahren haben. Weitere Hinweise liegen bislang nicht vor. Der Sachschaden beträgt 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell