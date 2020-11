POL-RE: Herten: An Geldautomat abgelenkt und bestohlen

Polizeipräsidium Recklinghausen

In einer Bankfiliale auf der Ewaldstraße ist heute Morgen ein 71-jähriger Mann aus Herten Opfer von Trickbetrügern geworden. Der Senior wollte gegen 7.50 Uhr Bargeld von einem Automaten abheben. Dabei wurde er von zwei unbekannten Tätern abgelenkt und bedrängt. Schließlich gelang es den Tätern, das Geld aus dem Ausgabeschacht zu nehmen und damit in Richtung "Am Wittkamp" zu flüchten. Der 71-Jährige blieb unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter bislang nicht ermittelt werden. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,85 bis 1,90m groß, trugen jeweils einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und dunkle Jogginghosen. Einer hatte eine dunkle Jacke an und trug eine graue Cappy. Aus der Jacke hing außerdem eine graue Kapuze heraus(vermutlich eines Hoodies). Beide Männer sollen "gebrochen deutsch" gesprochen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise (unter Tel. 0800/2361 111) zu den gesuchten Männern geben können.

