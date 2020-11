Polizei Bielefeld

POL-BI: Mercedes E-Klasse gestohlen

BielefeldBielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Unbekannte entwendeten am Wochenende, 20.11.2020 bis 23.11.2020, einen Mercedes von einem Privatparkplatz an der Straße Am Dreierfeld.

Die Fahrerin hatte den weißen Mercedes E 350, Baujahr 2018, am Freitagabend um 18:00 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Hardemasch abgestellt. Als sie am Montag um 12:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die E-Klasse gestohlen worden war.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell