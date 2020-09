Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Oberrimsingen - Einbruch in Kieswerk

Freiburg (ots)

Breisach-Oberrimsingen - Am Freitag, den 25.09.2020, zwischen 22:00 und 23:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Kieswerks in Oberrimsingen ein. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand jedoch nichts. Die Täter verursachten Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen.

