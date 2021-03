Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebesbeute in Kleinanzeigen angeboten

Waldbröl (ots)

Seinen im Oktober des vergangenen Jahres gestohlenen Kurzwellentransceiver hat ein Mann aus Waldbröl am Wochenende in einem Kleinanzeigenportal entdeckt; zum Treffen mit dem Anbieter brachte er die Polizei mit.

Am 7. Oktober hatte der Geschädigte sein Auto auf einem Parkplatz an der Kaiserstraße abgestellt und offenbar vergessen, die Türen zu verriegeln. Als er nach einer halben Stunde zu seinem Fahrzeug zurückgekehrte, war sein im Auto zurückgelassener Rucksack gestohlen worden. Im Rucksack befand sich unter anderem ein Kurzwellentransceiver, den der Geschädigte anhand von individuellen Merkmalen am Samstag in einem Kleinanzeigenportal wiedererkannte.

Der Geschädigte machte mit dem Anbieter, einem 32-Jährigen aus Waldbröl, einen Abholtermin aus und verständigte die Polizei, welche den Geschädigten bei dem Treffen begleitete. Neben dem Kurzwellentransceiver fand die Polizei in der Wohnung des Verdächtigen auch noch ein weiteres Gerät, welches aus dem gestohlenen Rucksack stammte.

