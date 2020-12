Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: 81-jährige Frau rutscht zwischen Bahnsteig und ICE

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Am Samstagmittag ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass am Bahnsteig Gleis 8 im Frankfurter Hauptbahnhof eine Frau zwischen Bahnsteig und einen abfahrbereiten ICE gefallen sei.

Aufgrund dieser Meldung wurde das Gleis 8 u. 9 um 14.15 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Eine Streife der Bundespolizei stelle fest, dass eine 81-jährige Frau aus Glashütten beim Einsteigen in den ICE abgerutscht und hierdurch zwischen Bahnsteigkante und den Zug gefallen war. Reisende hatten die Frau wieder zurück auf den Bahnsteig gezogen, wo sie wenig später von Rettungssanitätern versorgt wurde. Die ältere Dame zog sich bei dem Sturz glücklicherweise nur leichte Schürfwunden zu. Um aber weitere Verletzungen auszuschließen, wurde sie mit einem Rettungswagen in die Uni-Kliniken Frankfurt gebracht.

Die Sperrung der Gleise konnte um 14.45 Uhr wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es bei zwei Zügen zu Verspätungen.

