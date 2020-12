Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Überfall auf Tankstelle

FuldaFulda (ots)

In der Eitrasstraße in Eiterfeld-Arzell betrat um 18.40 Uhr ein maskierter junger Mann die dortige Tankstelle und bedrohte die dortige Angestelle mit einer Waffe. Der ca. 170 bis 180 cm große Täter raubte die Tageseinnahme und flüchtete in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnehmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos. Die Polizei Hünfeld erbittet Hinweise unter 06652 / 96580.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen

