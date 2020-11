Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Kennzeichen gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Diebstahl von Rucksack und Sporttasche - Einbruch in Einfamilienhaus

FuldaFulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula - Zwischen Donnerstag (26.11.) und Freitag (27.11.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Tannenweg ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten das Haus. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Schenklengsfeld - Zwischen Freitag (27.11.) und Samstag (28.11.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen FD-RW 97 von einem weißen Skoda Fabia. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Hersfelder Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 35 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Rotenburg a. d. Fulda/Lispenhausen - Am Sonntag brachen Unbekannte im Hohleweg in ein Wohnhaus ein. Die Täter brachen die Kellertür auf und suchten im Haus nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und Schmuck unbekannten Werts und hinterließen 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Rucksack und Sporttasche

Bebra - Unbekannte stahlen am Donnerstagabend (26.11.), zwischen 18:30 Uhr und 21 Uhr, in der "Neue Straße" einen Rucksack und eine Sporttasche, die der Geschädigte am Kellerabgang zu einem Mehrfamilienhaus abgestellt hatte. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld - Zwischen Montag (23.11.) und Sonntag (29.11.) brachen Unbekannte im Seidelbastweg in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter verursachten durch das Einschlagen einer Glastür circa 500 Euro Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt:

Stephan Müller - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell