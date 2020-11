Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Greifvogel prallt gegen Pkw - Bussard konnte durch die Polizei gerettet werden - Mauer beschädigt: Unfallflucht

Bild-Infos

Download

FuldaFulda (ots)

Greifvogel prallt gegen Pkw / Bussard konnte durch die Polizei gerettet werden

Flieden - Am Sonntag (29.11.), gegen 11:30 Uhr, kam es auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Flieden und Schlüchtern-Nord zu einem Wildunfall mit einem Greifvogel. Ein Pkw-Fahrer erfasste auf der Fahrt in Richtung Frankfurt einen tieffliegenden Bussard. Während der Unfallaufnahme konnte der Bussard durch die aufnehmenden Polizeibeamten jedoch nicht mehr vor Ort festgestellt werden.

Gegen 14.30 Uhr meldete sich ein besorgter Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und teilt mit, dass in Höhe der TuR Diestelrasen auf dem linken Fahrstreifen ein großer Greifvogel sitzen würde. Die nach dort beorderte Streife der Petersberger Autobahnpolizei konnte den verletzten Bussard glücklichweise auf dem linken Fahrstreifen endecken.

Mit viel Glück konnte der verletzte Bussard somit gerettet und durch die Polizisten zur ärztlichen Behandlung in eine Fuldaer Tierklinik gebracht werden.

Bleibt zu hoffen, dass der Bussard schnelll wieder durch die Lüfte fliegt.

Gefertigt: Polizeiautobahnstation Petersberg

Mauer beschädigt: Unfallflucht

Poppenhausen - Am Sonntag (29.11.), zwischen 16 und 16:30 Uhr, kam es im Poppenhausener Ortsteil Gackenhof zu einer Verkehrsunfallflucht.

Auf Höhe vom Gackenhof 30 fuhr ein Unbekannter - möglicherweise bei einem Wendevorgang - gegen eine dortige Mauer und beschädige diese. Der entstande Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Der oder die Verursacher/in entfernte sich vom Unfallort ohne den Unfallpflichten nachzukommen. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681-96120.

Gefertigt: Polizeistation Hilders

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell